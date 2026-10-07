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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
VivoBook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 510 руб. 
Начислим 809 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751193
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0)
50 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0)

Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма — удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для комфортного просмотра контента и работы с документами. Накопитель SSD объёмом 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 — работать с привычными приложениями. В основе ноутбука — процессор Intel. Устройство поставляется без операционной системы, поэтому можно выбрать и установить подходящую. Аккумулятор — Li-ion.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма — удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для комфортного просмотра контента и работы с документами. Накопитель SSD объёмом 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 — работать с привычными приложениями. В основе ноутбука — процессор Intel. Устройство поставляется без операционной системы, поэтому можно выбрать и установить подходящую. Аккумулятор — Li-ion.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - по цене 50510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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