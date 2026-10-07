Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб.
В наличии
Код товара: 751180
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5 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Вес, кг.
11.4
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь
Микроволновая печь Vitek VT-MW1420 – компактная и функциональная модель, которая подходит для быстрой готовки. Объём 20 литров подходит для разогрева блюд средней порции, а мощность 700 Вт создаёт равномерный прогрев. Модель сочетает классический дизайн с механическим управлением.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Микроволновая печь Vitek VT-MW1420 – компактная и функциональная модель, которая подходит для быстрой готовки. Объём 20 литров подходит для разогрева блюд средней порции, а мощность 700 Вт создаёт равномерный прогрев. Модель сочетает классический дизайн с механическим управлением.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт
Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - по цене 5830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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