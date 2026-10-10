Микроволновая Печь Vitek VT-MW1920 20л. 700Вт серый/золотистый
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
В наличии
Код товара: 751171
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.3
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1920 20л. 700Вт серый/золотистый
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1920 20л. 700Вт серый/золотистый
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3001 20л. 700Вт черная/хром
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1220 20л. 700Вт черный/хром
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3030 20л. 700Вт черная
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитМикроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитМикроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитМикроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитМикроволновая Печь Haier HMB-MM207WA 20л. 700Вт белый
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитМикроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черн...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2059
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитМикроволновая печь Midea AM820CMF
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитМикроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая...
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1920 20л. 700Вт серый/золотистый
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1920 20л. 700Вт серый/золотистый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1920 20л. 700Вт серый/золотистый