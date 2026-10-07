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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром
5 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром

Микроволновая печь Vitek VT-MW1320 – компактное устройство для быстрого разогрева и приготовления блюд. Объём камеры 20 литров рассчитан на посуду среднего размера, мощность 700 Вт обеспечивает равномерный нагрев. Механическое управление упрощает работу с устройством.



Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Vitek VT-MW1320 – компактное устройство для быстрого разогрева и приготовления блюд. Объём камеры 20 литров рассчитан на посуду среднего размера, мощность 700 Вт обеспечивает равномерный нагрев. Механическое управление упрощает работу с устройством.


Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW1320 20л. 700Вт черный/хром - по цене 5840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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