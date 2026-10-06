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ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 560 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751049
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42)
21 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Вес, г.
5

Описание товара ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42)

ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42)

Отзывы о товаре ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40-42) - по цене 21560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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