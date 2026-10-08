Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-33, 33 см, без АКБ (LMS), 20В
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
3
Высота захвата, см
2
Дальность выброса снега
6
Мощность электрического двигателя, л.с
1.36
Электростартер
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб.
В наличии
Код товара: 751044
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8 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
3
Высота захвата, см
2
Дальность выброса снега
6
Мощность электрического двигателя, л.с
1.36
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1500х370х290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х37х30
Вес, кг.
6.8
Описание товара Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-33, 33 см, без АКБ (LMS), 20В
ЗУБР 20В, 33 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) СЛА-33 - легкий аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS создан для быстрой и эффективной уборки путей подъезда и пешеходных дорожек. Регулируемое направление выброса снега помогает справляться со снежными завалами, а тихая работа позволяет работать в любое время суток. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
3
Высота захвата, см
2
Дальность выброса снега
6
Мощность электрического двигателя, л.с
1.36
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1500х370х290 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
ЗУБР 20В, 33 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) СЛА-33 - легкий аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS создан для быстрой и эффективной уборки путей подъезда и пешеходных дорожек. Регулируемое направление выброса снега помогает справляться со снежными завалами, а тихая работа позволяет работать в любое время суток. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-33, 33 см, без АКБ (LMS), 20В - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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