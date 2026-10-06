GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 751038
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 370 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)
GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)
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GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Купить GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947) - по цене 1370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)