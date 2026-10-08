СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 751037
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Характеристики
Бренд
СИБИН
Длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.03х0.03
Вес, г.
650
Описание товара СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1)
Черенок для снеговых лопат СИБИН сделан из дерева высшего сорта, длина 120 см, диаметр 32 мм.
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Бренд
СИБИН
Длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Черенок для снеговых лопат СИБИН сделан из дерева высшего сорта, длина 120 см, диаметр 32 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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