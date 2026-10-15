Top.Mail.Ru
ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 110 руб. 
В наличии
Код товара: 751033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д)
58 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, м
1.2х0.71х0.44
Вес, кг.
58.2

Описание товара ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д)

ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д)

Отзывы о товаре ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 65 кВт, дизельная тепловая пушка, непрямой нагрев (ДПН-К10-65-Д) - стоимость товара 58110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...