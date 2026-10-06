ЗУБР 35 кВт, дизельная тепловая пушка, прямой нагрев (ДП-К8-35)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб.
В наличии
Код товара: 751031
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 190 руб.
- Гарантия производителя
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара ЗУБР 35 кВт, дизельная тепловая пушка, прямой нагрев (ДП-К8-35)
ЗУБР 35 кВт, дизельная тепловая пушка, прямой нагрев (ДП-К8-35)
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ЗУБР 35 кВт, дизельная тепловая пушка, прямой нагрев (ДП-К8-35)
Купить ЗУБР 35 кВт, дизельная тепловая пушка, прямой нагрев (ДП-К8-35) - по цене 16190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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