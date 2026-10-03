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ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver купить с доставкой в Москве
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ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver

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ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 1
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 2
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 3
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 4
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 5
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 6
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 1
  • ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 2
  • ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 3
  • ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 4
  • ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 5
  • ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 6
  • ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0&quot; FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 860 руб. 
Начислим 1886 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751018
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Загружаем...
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Загружаем...
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ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver
117 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х6
Вес, кг.
2.38

Описание товара ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver

Ноутбук Dell в серебристом корпусе сочетает компактный формат с продуманными характеристиками для работы и повседневных задач. Экран диагональю 14 дюймов с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1200 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для привычной работы с текстами и контентом. Процессор Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти помогут уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Операционная система Linux — основа для гибкой и удобной работы в цифровой среде.

Отзывы о товаре ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell в серебристом корпусе сочетает компактный формат с продуманными характеристиками для работы и повседневных задач. Экран диагональю 14 дюймов с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1200 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для привычной работы с текстами и контентом. Процессор Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти помогут уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Операционная система Linux — основа для гибкой и удобной работы в цифровой среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 117860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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