Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 380 руб.
В наличии
Код товара: 751003
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
163 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
55х34х8
Вес, кг.
3.7
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 163380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y