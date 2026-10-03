Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 470 руб.
В наличии
Код товара: 751000
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148 470 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
44х26х6
Вес, кг.
2.16
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
HP
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 148470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise