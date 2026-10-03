Ноутбук HP EliteBook 6G1i 14 Intel Core Ultra 5 225U,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,16Gb DDR5-5600MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,56Wh,No FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.4kg,Silver,1y,Dos
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 630 руб.
В наличии
Код товара: 750992
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129 630 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
2.35
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 6G1i 14 Intel Core Ultra 5 225U,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,16Gb DDR5-5600MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,56Wh,No FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.4kg,Silver,1y,Dos
Ноутбук HP EliteBook 6G1i 14 Intel Core Ultra 5 225U,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,16Gb DDR5-5600MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,56Wh,No FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.4kg,Silver,1y,Dos
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
HP
Ноутбук HP EliteBook 6G1i 14 Intel Core Ultra 5 225U,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,16Gb DDR5-5600MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,56Wh,No FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.4kg,Silver,1y,Dos
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP EliteBook 6G1i 14 Intel Core Ultra 5 225U,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,16Gb DDR5-5600MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,56Wh,No FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.4kg,Silver,1y,Dos - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 129630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 6G1i 14 Intel Core Ultra 5 225U,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,16Gb DDR5-5600MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,56Wh,No FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.4kg,Silver,1y,Dos