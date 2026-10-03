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ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise купить с доставкой в Москве
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ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 310 руб. 
Начислим 2373 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
148 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
44х27х6
Вес, кг.
2.35

Описание товара ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise

ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise

Отзывы о товаре ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra7-256V,14" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16Gb LPDDR5x-8533MHz,1TB SSD,5MP IR Cam,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.46kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 148310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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