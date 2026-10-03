Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
227 730 руб.
В наличии
Код товара: 750987
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
227 730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
47х27х6
Вес, кг.
2.71
Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 222 380 руб.55595 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DXJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1T...
-
В наличииЦена 226 920 руб.56730 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 228 020 руб.57005 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1T...
-
В наличииЦена 230 080 руб.57520 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K O...
-
В наличииЦена 230 870 руб.57718 руб. в СплитНоутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Wi...
-
В наличииЦена 232 320 руб.58080 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 232 440 руб.58110 руб. в Сплитноутбук MSI Raider 16 HX B2WH Core7 255HX 16" 16:10 QHD+ (2560 x...
-
В наличииЦена 233 610 руб.58403 руб. в СплитНоутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OL...
-
В наличииЦена 234 670 руб.58668 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T16 G4 16" 400nits IPS Ultra 5 225H/32GB...
-
В наличииЦена 234 750 руб.58688 руб. в СплитНоутбук ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU045W 13.4" 2.5K 500N 180Hz T...
-
В наличииЦена 235 570 руб.58893 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V,14" 2.8K (2880x1800) OLED...
-
В наличииЦена 239 760 руб.59940 руб. в СплитНоутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz ...
Бренд
HP
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки - этот товар вы можете купить по цене 227730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки