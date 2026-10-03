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Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 180 руб. 
Начислим 3267 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd
204 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd

Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd - стоимость товара 204180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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