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Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм купить с доставкой в Москве
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Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Вес, кг.
6.2

Описание товара Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм

Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм



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Отзывы о товаре Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Описание
Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электроточило Patriot GM 150 P Expert 375Вт 2980об/мин d=150мм t=16мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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