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Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70) купить с доставкой в Москве
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Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70)
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Вес, кг.
5.6

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70)

Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70)



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
интерскол
Описание
Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркулярная пила (дисковая) Интерскол ДП-190/1600 1600Вт (ручная) D диска.:190мм (552.2.1.70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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