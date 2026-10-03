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Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм купить с доставкой в Москве
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Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм
10 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sturm!
Вес, кг.
4.25

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм

Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Описание
Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS50235 2300Вт (ручная) D диска.:235мм - данный товар вы можете купить по цене 10590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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