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Углошлифовальная машина Starwind AG125LE-1500 1500Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Starwind AG125LE-1500 1500Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750962
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Характеристики

Бренд
StarWind
Вес, кг.
2.39

Описание товара Углошлифовальная машина Starwind AG125LE-1500 1500Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

Углошлифовальная машина Starwind AG125LE-1500 1500Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Starwind AG125LE-1500 1500Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм




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Характеристики
Бренд
StarWind
Описание
Углошлифовальная машина Starwind AG125LE-1500 1500Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина Starwind AG125LE-1500 1500Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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