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Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002) купить с доставкой в Москве
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Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002)
5 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Парма
Вес, кг.
4.1

Описание товара Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002)

Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002)



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Отзывы о товаре Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002)




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Характеристики
Бренд
Парма
Описание
Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабельная пила Парма ПС-01-210/1300 1300Вт 2800ход/мин (02.032.00002) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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