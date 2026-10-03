Top.Mail.Ru
Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 770 руб. 
Начислим 685 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750932
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте)
42 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Вес, кг.
17.86

Описание товара Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
интерскол
Описание
Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Интерскол П-55/1700ЭВ патрон:SDS-max уд.:20Дж 1700Вт (кейс в комплекте) - по цене 42770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...