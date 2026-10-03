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Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750929
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Вес, кг.
5.67

Описание товара Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)



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Отзывы о товаре Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Описание
Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте) - купить по цене 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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