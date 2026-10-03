Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 750925
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 690 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.8
Описание товара Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)
Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)
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Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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