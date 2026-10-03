Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
В наличии
Код товара: 750919
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 620 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
3.4
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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