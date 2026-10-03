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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 350 руб. 
Начислим 342 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
21 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Вес, кг.
1.8

Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Описание
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW 340Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - купить по цене 21350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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