Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750878
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)
Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
Maibenben
Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)