Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10)
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Характеристики
Линейка
Maibenben M677
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750874
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M677
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10)
Ноутбук Maibenben с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы, учёбы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между задачами, а SSD объёмом 1024 ГБ вместит файлы и приложения. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, а Windows 11 Home предлагает привычную среду для повседневной работы.
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Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M677
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы, учёбы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между задачами, а SSD объёмом 1024 ГБ вместит файлы и приложения. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, а Windows 11 Home предлагает привычную среду для повседневной работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10)