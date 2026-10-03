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Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078)

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Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750862
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078)

Ноутбук MSI с экраном 15,6 дюйма сочетает чёткое разрешение Full HD 1920 ? 1080 и IPS-матрицу. Частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным — это оценят при просмотре динамичного контента и работе с прокруткой. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для программ и файлов, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами. В основе ноутбука — процессор AMD.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI с экраном 15,6 дюйма сочетает чёткое разрешение Full HD 1920 ? 1080 и IPS-матрицу. Частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным — это оценят при просмотре динамичного контента и работе с прокруткой. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для программ и файлов, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами. В основе ноутбука — процессор AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WE-078XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-078) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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