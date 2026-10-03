Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400)

**Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY: стиль и мощь в каждом пикселе!** Откройте для себя безграничные возможности с ноутбуком MSI Prestige 14 Flip AI+! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным помощником в работе и творчестве. **Почему стоит выбрать MSI Prestige 14 Flip AI+?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra X9 378H с частотой до 5 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Простор для хранения:** SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2 PCIe) позволяет хранить большое количество файлов, программ и мультимедиа. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** тонкий корпус из алюминия и элегантный синий цвет делают ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. Вес всего 1,37 кг позволяет всегда брать устройство с собой. * **Современные возможности подключения:** два порта Thunderbolt для быстрого подключения периферийных устройств. * **Профессиональная операционная система:** Windows 11 Pro — идеальный выбор для работы и бизнеса. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc Graphics для качественной визуализации; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * ёмкий аккумулятор (81 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Prestige 14 Flip AI+ — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться каждым моментом работы и отдыха!