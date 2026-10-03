Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750846
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
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Бренд
Acer
Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)