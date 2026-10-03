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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750842
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.66

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ)

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 создаёт чёткое и детализированное изображение, а компактная диагональ удобна для работы в дороге и ограниченном пространстве. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Процессор Intel и аккумулятор Li-ion дополняют практичную конфигурацию для повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 создаёт чёткое и детализированное изображение, а компактная диагональ удобна для работы в дороге и ограниченном пространстве. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Процессор Intel и аккумулятор Li-ion дополняют практичную конфигурацию для повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005WGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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