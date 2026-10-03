Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)
? Дисплей 15.6" FHD IPS Размер дисплея обеспечивает идеальный баланс между компактностью устройства и удобством работы. Яркая IPS-матрица с разрешением Full HD (1920?1080) отлично подойдет для работы и развлечений. ? Зарядка через USB-C Ноутбук заряжается с помощью зарядного устройства современного формата USB-C. ? Металлическая крышка Верхняя крышка ноутбука выполнена из прочного металлического сплава с технологичными элементами дизайна, выполненными с помощью CNC-машины. Корпус устройства имеет высокую прочность и стильный вид. ? Разнообразие разъемов Полноразмерный HDMI, Сетевой разъем RJ-45, выключатель видеокамеры, два разъема USB-C и многое другое для подключения периферии и удобства работы. ? Клавиатура с цифровым блоком и подсветкой Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, который облегчает ввод цифр и работу в электронных таблицах. Одноцветная подсветка добавит комфорта при темном освещении в комнате или офисе. ? Предустановленная Windows 11 Professional На ноутбуке уже установлена профессиональная операционная система Windows 11 Pro — просто включайте ноутбук и приступайте к работе. ? Бренд Machcreator Пополнил портфель торговых марок под управлением Haier Group в 2020 году, наряду с Thunderobot и Machenike. Устройства бренда раскрывают творческий потенциал пользователя и приносят радость через производительность, технологичность, простоту и эстетику дизайна. С 2024 года продукты Machcreator доступны в РФ с полной поддержкой.
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Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)