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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0)

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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 1
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 2
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 3
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 4
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 5
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 6
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 7
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 8
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750833
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0)

Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт для работы и развлечений, когда хочется больше пространства для окон и контента. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный обзор. SSD-накопитель объёмом 1024 ГБ — место для программ, документов и личных файлов, а также быстрый доступ к данным. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут работать сразу с несколькими задачами. В основе ноутбука — процессор AMD.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт для работы и развлечений, когда хочется больше пространства для окон и контента. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный обзор. SSD-накопитель объёмом 1024 ГБ — место для программ, документов и личных файлов, а также быстрый доступ к данным. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут работать сразу с несколькими задачами. В основе ноутбука — процессор AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0G14HU4EB0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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