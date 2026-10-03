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Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT)

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Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750832
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Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7 PRO
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT)

Ноутбук HP с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат с разрешением 1920 ? 1200 — удобно работать с документами и просматривать контент. SSD на 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 16 ГБ оперативной памяти подходят для повседневной работы с несколькими задачами. Процессор AMD и Windows 11 Pro дополняют оснащение модели. Сканер отпечатка пальца делает вход в систему удобнее.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7 PRO
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат с разрешением 1920 ? 1200 — удобно работать с документами и просматривать контент. SSD на 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 16 ГБ оперативной памяти подходят для повседневной работы с несколькими задачами. Процессор AMD и Windows 11 Pro дополняют оснащение модели. Сканер отпечатка пальца делает вход в систему удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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