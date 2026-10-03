Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10)
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Характеристики
Линейка
Maibenben M16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 010 руб.
В наличии
Код товара: 750830
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10)
Ноутбук Maibenben с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 — удобное пространство для работы с документами, учебных задач и просмотра контента. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти и графический контроллер AMD Radeon Graphics помогут справляться с повседневными задачами и переключаться между приложениями. SSD объёмом 1024 ГБ вместит рабочие файлы, программы и личные материалы. Для карт памяти предусмотрен встроенный кард-ридер, а Windows 11 Home уже установлена.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 — удобное пространство для работы с документами, учебных задач и просмотра контента. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти и графический контроллер AMD Radeon Graphics помогут справляться с повседневными задачами и переключаться между приложениями. SSD объёмом 1024 ГБ вместит рабочие файлы, программы и личные материалы. Для карт памяти предусмотрен встроенный кард-ридер, а Windows 11 Home уже установлена.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - стоимость товара 71010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10)