Top.Mail.Ru
Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750805
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние, 750805

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 1
Уценка
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 2
Уценка
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 3
Уценка
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 4
Уценка
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 5
Уценка
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 6
Уценка
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
30 000 Па
Емкость пылесборника
0.25 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
170
  • Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
46 950 руб.  55 230 руб. 
В наличии
Код товара: 750805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние
46 950 руб. -15%
55 230 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
30 000 Па
Емкость пылесборника
0.25 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
63
Комплектация
держатель мопа x 2 шт, документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моп х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции, фильтр для мойки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
320
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
170
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
205
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х43х42
Вес, кг.
13.6

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, доп.мешок д/сбора пыли, щетка-диск 2шт, жидкость, документация Причина уценки: после ремонта (ремонт компонентов)

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
30 000 Па
Емкость пылесборника
0.25 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
63
Комплектация
держатель мопа x 2 шт, документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моп х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции, фильтр для мойки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
320
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
170
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
205
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, доп.мешок д/сбора пыли, щетка-диск 2шт, жидкость, документация Причина уценки: после ремонта (ремонт компонентов)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Dreame L50s Pro Ultra RU (RLL88HE) White хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 46950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...