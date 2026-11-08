Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G RU 6/128Gb Black
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 170 руб.
В наличии
Код товара: 750801
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G RU 6/128Gb Black
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G RU 6/128Gb Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 770 руб. 31 190 руб.5943 руб. в СплитСмартфон Infinix Note 60 8/256Gb Blue
-
В наличииЦена 23 800 руб. 30 190 руб.5950 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан
-
В наличииЦена 25 180 руб. 28 590 руб.6295 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 130 руб. 30 190 руб.6533 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый
-
В наличииЦена 26 540 руб. 34 890 руб.6635 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 540 руб. 34 890 руб.6635 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый
-
В наличииЦена 26 550 руб.6638 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan
-
В наличииЦена 27 600 руб.6900 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCUA) Gray
-
В наличииЦена 28 260 руб. 33 190 руб.7065 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 28 750 руб. 49 790 руб.7188 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Titan
-
В наличииЦена 29 200 руб.7300 руб. в СплитСмартфон Honor 600 Lite 8/256Gb (5109CEJQ) Black
-
В наличииЦена 29 200 руб.7300 руб. в СплитСмартфон Honor 600 Lite 8/256Gb (5109CEJS) Gold
Бренд
Xiaomi
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G RU 6/128Gb Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G RU 6/128Gb Black - по цене 24170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G RU 6/128Gb Black