Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние, 750791
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%42 880 руб. 45 140 руб.
В наличии
Код товара: 750791
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
42 880 руб. -5%
45 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
независимая
Размер ниши для встраивания
56?49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59?5.8?52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х61х12
Вес, кг.
12.8
Описание товара Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: панель в комплекте, документация Причина уценки: повреждена коробка
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Теги товара: сенсорные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
независимая
Размер ниши для встраивания
56?49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59?5.8?52 см
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: панель в комплекте, документация Причина уценки: повреждена коробка
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
Уцененный товар Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART хорошее состояние – стоимость товара 42880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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