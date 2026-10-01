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Характеристики
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
18000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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Описание товара Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU)
**Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum EU (BHR08GYEU): чистота без усилий!**
Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме!
**Почему стоит выбрать Xiaomi Truclean W30 Pro?**
* **Беспроводной дизайн:** свобода движений без ограничений проводов.
* **Мощная уборка:** сила всасывания 18 000 Па позволяет эффективно удалять пыль и грязь.
* **Универсальность:** подходит для сухой и влажной уборки.
* **Длительное время работы:** до 40 минут на одном заряде — достаточно для уборки даже большого помещения.
* **Удобство использования:** регулятор мощности расположен прямо на рукоятке, что позволяет легко настраивать пылесос под свои нужды.
**Основные характеристики:**
* ёмкость аккумулятора: 4000 мАч;
* вес: всего 5,15 кг — пылесос легко держать в руке;
* цвет: элегантный белый.
С пылесосом Xiaomi Truclean W30 Pro уборка станет проще и быстрее. Наслаждайтесь чистотой в вашем доме без лишних усилий!
**Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum EU (BHR08GYEU): чистота без усилий!**
Ищете эффективный инструмент для уборки дома? Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro — идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме!
**Почему стоит выбрать Xiaomi Truclean W30 Pro?**
* **Беспроводной дизайн:** свобода движений без ограничений проводов.
* **Мощная уборка:** сила всасывания 18 000 Па позволяет эффективно удалять пыль и грязь.
* **Универсальность:** подходит для сухой и влажной уборки.
* **Длительное время работы:** до 40 минут на одном заряде — достаточно для уборки даже большого помещения.
* **Удобство использования:** регулятор мощности расположен прямо на рукоятке, что позволяет легко настраивать пылесос под свои нужды.
**Основные характеристики:**
* ёмкость аккумулятора: 4000 мАч;
* вес: всего 5,15 кг — пылесос легко держать в руке;
* цвет: элегантный белый.
С пылесосом Xiaomi Truclean W30 Pro уборка станет проще и быстрее. Наслаждайтесь чистотой в вашем доме без лишних усилий!
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry (BHR08GYEU) - по цене 16990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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