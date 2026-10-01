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Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола купить с доставкой в Москве
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Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола

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Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 1
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 2
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 3
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 4
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 5
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 6
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 7
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 8
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 9
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 10
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 11
Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 1
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 2
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 3
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 4
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 5
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 6
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 7
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 8
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 9
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 10
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 11
  • Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола
9 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kenwood
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Вес, г.
5

Описание товара Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола

Автопроигрыватель Kenwood KMM-BT408 в лаконичном черном корпусе с типоразмером 1DIN оснащен сегментным дисплеем и удобными кнопками управления с яркой подсветкой. Передняя панель дополнена разъемами AUX и USB. Модель позволяет слушать радио, музыку с внешних накопителей или смартфона. Встроенный эквалайзер помогает настраивать звучание автомобильной акустики. Kenwood KMM-BT408 дополнен Bluetooth для простой синхронизации со смартфоном, совершения телефонных звонков по громкой связи и управления с помощью руля. Тюнер AM/FM позволяет сохранять до 24 станций, благодаря поддержке RDS дисплей отображает название песни и прочую доступную информацию. 4-канальная модель с общей мощностью 88 Вт обладает простым подключением и настройкой.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола




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Характеристики
Бренд
Kenwood
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Описание
Автопроигрыватель Kenwood KMM-BT408 в лаконичном черном корпусе с типоразмером 1DIN оснащен сегментным дисплеем и удобными кнопками управления с яркой подсветкой. Передняя панель дополнена разъемами AUX и USB. Модель позволяет слушать радио, музыку с внешних накопителей или смартфона. Встроенный эквалайзер помогает настраивать звучание автомобильной акустики. Kenwood KMM-BT408 дополнен Bluetooth для простой синхронизации со смартфоном, совершения телефонных звонков по громкой связи и управления с помощью руля. Тюнер AM/FM позволяет сохранять до 24 станций, благодаря поддержке RDS дисплей отображает название песни и прочую доступную информацию. 4-канальная модель с общей мощностью 88 Вт обладает простым подключением и настройкой.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenwood KMM-BT408 DSP Автомагнитола - стоимость товара 9990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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