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Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола купить с доставкой в Москве
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Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола

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Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола - фото 1
Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
  • Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола - фото 1
  • Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 
Начислим 463 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола
9 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kenwood
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Вес, г.
5

Описание товара Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола

Автопроигрыватель KENWOOD KDC-BT560U выполнен в соответствии с типоразмером 1 DIN. Он использует 4 канала звука и обладает мощностью 200 Вт (4x50 Вт). Встроенный звуковой процессор DSP, 13-полосный эквалайзер, а также 2 и 3-полосный кроссовер улучшают качество звучания. Проигрыватель поддерживает воспроизведение всех популярных форматов аудио. Интерфейс Bluetooth позволяет подключить KENWOOD KDC-BT560U к смартфону без проводов. Для управления проигрывателем можно воспользоваться функциями KENWOOD Remote App ? приложения, устанавливаемого на смартфон. Такое соединение дает возможность общаться в режиме «hands-free». Также по Bluetooth можно воспроизводить музыку. Особенность проигрывателя в поддержке носителей CD/DVD. Порт USB дает возможность подключать накопители памяти с готовым плейлистом.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола




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Характеристики
Бренд
Kenwood
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Описание
Автопроигрыватель KENWOOD KDC-BT560U выполнен в соответствии с типоразмером 1 DIN. Он использует 4 канала звука и обладает мощностью 200 Вт (4x50 Вт). Встроенный звуковой процессор DSP, 13-полосный эквалайзер, а также 2 и 3-полосный кроссовер улучшают качество звучания. Проигрыватель поддерживает воспроизведение всех популярных форматов аудио. Интерфейс Bluetooth позволяет подключить KENWOOD KDC-BT560U к смартфону без проводов. Для управления проигрывателем можно воспользоваться функциями KENWOOD Remote App ? приложения, устанавливаемого на смартфон. Такое соединение дает возможность общаться в режиме «hands-free». Также по Bluetooth можно воспроизводить музыку. Особенность проигрывателя в поддержке носителей CD/DVD. Порт USB дает возможность подключать накопители памяти с готовым плейлистом.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenwood KDC-BT560U DSP Магнитола - этот товар вы можете купить по цене 9790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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