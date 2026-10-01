Описание товара Kenwood DMX-7022S Автомагнитола

Безопасное, интеллектуальное и комплексное управление с помощью Apple CarPlay

Apple CarPlay предоставляет пользователям iPhone интуитивно понятный способ совершать звонки, использовать Карты, слушать музыку и получать доступ к сообщениям одним словом или прикосновением. Кроме того, в последней версии iOS (iOS 12.0 и выше) добавлена поддержка Google Maps™ и Waze™.

Android Auto через USB

Android Auto был разработан с учетом требований безопасности, помогая вам свести к минимуму отвлекающие факторы и сосредоточиться на дороге. Мультимедийные ресиверы KENWOOD сочетают интуитивно понятный интерфейс с голосовым управлением, большой сенсорный экран и превосходное качество звука, что делает их идеальным дополнением для вашей автомобильной жизни. Вы даже можете слушать и управлять музыкой из ваших любимых потоковых сервисов, таких как Spotify. Перемещайтесь туда, куда вам нужно, с помощью Google Maps или Waze.

- Чтобы использовать Android Auto на автомобильном дисплее, вам потребуется автомобиль или стереосистема, совместимая с Android Auto, телефон Android с ОС Android 6.0 или более поздней версии и приложение Android Auto

Истинное зеркалирование через USB, двустороннее сенсорное управление для Android

Позволяет отображать и управлять вашим Android-смартфоном на экране ресивера. Вы можете наслаждаться любимыми приложениями на большом дисплее и с впечатляющим качеством звука. Перед началом просто установите бесплатное приложение «Зеркальное отображение OA для KENWOOD» на свой смартфон и подключите его к ресиверу KENWOOD через USB-кабель и Bluetooth.

Music Mix – потоковое аудио высокого качества x 5 устройств

Одновременно к головному устройству можно подключить до 5 устройств Bluetooth. Вы можете наслаждаться потоковым аудио, просто переключая устройства между друзьями и семьей.

Оптимальное качество звука благодаря 13-полосному графическому эквалайзеру и синхронизации по времени

Используйте графический эквалайзер, чтобы настроить качество звука на свой вкус. Дополнительная звуковая сцена доступна с функцией Time Alignment, предназначенной для обеспечения оптимального качества звука.