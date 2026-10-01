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Kenwood DMX-7022S Автомагнитола купить с доставкой в Москве
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Kenwood DMX-7022S Автомагнитола

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Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 1
Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 2
Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 3
Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 4
Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 5
Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 6
Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 7
Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.8
Разрешение
1920x1080
Сенсорный дисплей
нет
Наличие Bluetooth
да
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 1
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 2
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 3
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 4
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 5
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 6
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 7
  • Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб. 
Начислим 1152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750786
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kenwood DMX-7022S Автомагнитола
36 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kenwood
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.8
Разрешение
1920x1080
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
USB
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Kenwood DMX-7022S Автомагнитола

Безопасное, интеллектуальное и комплексное управление с помощью Apple CarPlay

Apple CarPlay предоставляет пользователям iPhone интуитивно понятный способ совершать звонки, использовать Карты, слушать музыку и получать доступ к сообщениям одним словом или прикосновением. Кроме того, в последней версии iOS (iOS 12.0 и выше) добавлена поддержка Google Maps™ и Waze™.

Android Auto через USB

Android Auto был разработан с учетом требований безопасности, помогая вам свести к минимуму отвлекающие факторы и сосредоточиться на дороге. Мультимедийные ресиверы KENWOOD сочетают интуитивно понятный интерфейс с голосовым управлением, большой сенсорный экран и превосходное качество звука, что делает их идеальным дополнением для вашей автомобильной жизни. Вы даже можете слушать и управлять музыкой из ваших любимых потоковых сервисов, таких как Spotify. Перемещайтесь туда, куда вам нужно, с помощью Google Maps или Waze.

- Чтобы использовать Android Auto на автомобильном дисплее, вам потребуется автомобиль или стереосистема, совместимая с Android Auto, телефон Android с ОС Android 6.0 или более поздней версии и приложение Android Auto

Истинное зеркалирование через USB, двустороннее сенсорное управление для Android

Позволяет отображать и управлять вашим Android-смартфоном на экране ресивера. Вы можете наслаждаться любимыми приложениями на большом дисплее и с впечатляющим качеством звука. Перед началом просто установите бесплатное приложение «Зеркальное отображение OA для KENWOOD» на свой смартфон и подключите его к ресиверу KENWOOD через USB-кабель и Bluetooth.

Music Mix – потоковое аудио высокого качества x 5 устройств

Одновременно к головному устройству можно подключить до 5 устройств Bluetooth. Вы можете наслаждаться потоковым аудио, просто переключая устройства между друзьями и семьей.

Оптимальное качество звука благодаря 13-полосному графическому эквалайзеру и синхронизации по времени

Используйте графический эквалайзер, чтобы настроить качество звука на свой вкус. Дополнительная звуковая сцена доступна с функцией Time Alignment, предназначенной для обеспечения оптимального качества звука.

Отзывы о товаре Kenwood DMX-7022S Автомагнитола




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kenwood
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.8
Разрешение
1920x1080
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание

Безопасное, интеллектуальное и комплексное управление с помощью Apple CarPlay

Apple CarPlay предоставляет пользователям iPhone интуитивно понятный способ совершать звонки, использовать Карты, слушать музыку и получать доступ к сообщениям одним словом или прикосновением. Кроме того, в последней версии iOS (iOS 12.0 и выше) добавлена поддержка Google Maps™ и Waze™.

Android Auto через USB

Android Auto был разработан с учетом требований безопасности, помогая вам свести к минимуму отвлекающие факторы и сосредоточиться на дороге. Мультимедийные ресиверы KENWOOD сочетают интуитивно понятный интерфейс с голосовым управлением, большой сенсорный экран и превосходное качество звука, что делает их идеальным дополнением для вашей автомобильной жизни. Вы даже можете слушать и управлять музыкой из ваших любимых потоковых сервисов, таких как Spotify. Перемещайтесь туда, куда вам нужно, с помощью Google Maps или Waze.

- Чтобы использовать Android Auto на автомобильном дисплее, вам потребуется автомобиль или стереосистема, совместимая с Android Auto, телефон Android с ОС Android 6.0 или более поздней версии и приложение Android Auto

Истинное зеркалирование через USB, двустороннее сенсорное управление для Android

Позволяет отображать и управлять вашим Android-смартфоном на экране ресивера. Вы можете наслаждаться любимыми приложениями на большом дисплее и с впечатляющим качеством звука. Перед началом просто установите бесплатное приложение «Зеркальное отображение OA для KENWOOD» на свой смартфон и подключите его к ресиверу KENWOOD через USB-кабель и Bluetooth.

Music Mix – потоковое аудио высокого качества x 5 устройств

Одновременно к головному устройству можно подключить до 5 устройств Bluetooth. Вы можете наслаждаться потоковым аудио, просто переключая устройства между друзьями и семьей.

Оптимальное качество звука благодаря 13-полосному графическому эквалайзеру и синхронизации по времени

Используйте графический эквалайзер, чтобы настроить качество звука на свой вкус. Дополнительная звуковая сцена доступна с функцией Time Alignment, предназначенной для обеспечения оптимального качества звука.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenwood DMX-7022S Автомагнитола - по цене 36990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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