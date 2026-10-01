JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб.
В наличии
Код товара: 750772
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс
JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 390 руб.1348 руб. в СплитАвтоакустика Infinity Alpha 6930 Коаксиальнаяная акустика
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитАвтоакустика JBL STAGE1 9631 Коаксиальная
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитАвтоакустика JBL Stage3 527 120Вт 91дБ 3Ом 13см (5дюйм) (ком.:2к...
-
В наличииЦена 5 660 руб. 7 000 руб.1415 руб. в СплитАвтоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (...
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural АК-74.С М 210Вт 91дБ 4Ом 16.5см (6 1/...
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural АК-М М (без решетки) 280Вт 92дБ 4Ом 1...
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитАвтоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитАвтоакустика ACV MR692W (морская)
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural АК-47.С М (без решетки) 180Вт 90дБ 4О...
-
В наличииЦена 6 080 руб.1520 руб. в СплитКолонки автомобильные Ural Патриот АС-ПТ200 ЭЛЕМЕНТ4 (без решетк...
-
В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитАвтоакустика Infinity REF-6532EX
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитАвтоакустика Infinity PR6512IS
JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс
JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс - по цене 5670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс