Top.Mail.Ru
JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 
Начислим 367 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс
5 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Вес, г.
5

Описание товара JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс

JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс

Отзывы о товаре JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Описание
JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс
Самовывоз
Доставка
Отзывы


JBL STAGE3 68MF Акустика 16см коакс - по цене 5670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...