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Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T

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Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 1
Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 2
Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 3
Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 1
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 2
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 3
  • Телевизор LEFF 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 510 руб. 
В наличии
Код товара: 750731
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T
20 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (коаксиальный), выход на наушники, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T

? LED-телевизор Leff 43F691T — Smart TV с большим экраном и голосовым управлением Leff 43F691T — это современный 43-дюймовый телевизор с операционной системой Салют ТВ, который предлагает широкий функционал Smart TV, голосовое управление и возможность интеграции в систему умного дома. ? Full HD-качество изображения и насыщенный звук Разрешение Full HD обеспечивает чёткую, яркую и детализированную картинку — будь то фильмы, сериалы или ТВ-программы. Динамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital обеспечивают чистое и объёмное звучание, подходящее для любых сценариев просмотра. ? Умные функции и удобное управление Телевизор поддерживает голосовые команды через встроенного ассистента Салют, позволяя управлять контентом без пульта. Также возможна интеграция с другими умными устройствами в доме. ? Полезные дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения контента по возрасту Таймер сна — автоматическое отключение по времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для максимального удобства

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (коаксиальный), выход на наушники, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Беларусь
Описание
? LED-телевизор Leff 43F691T — Smart TV с большим экраном и голосовым управлением Leff 43F691T — это современный 43-дюймовый телевизор с операционной системой Салют ТВ, который предлагает широкий функционал Smart TV, голосовое управление и возможность интеграции в систему умного дома. ? Full HD-качество изображения и насыщенный звук Разрешение Full HD обеспечивает чёткую, яркую и детализированную картинку — будь то фильмы, сериалы или ТВ-программы. Динамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital обеспечивают чистое и объёмное звучание, подходящее для любых сценариев просмотра. ? Умные функции и удобное управление Телевизор поддерживает голосовые команды через встроенного ассистента Салют, позволяя управлять контентом без пульта. Также возможна интеграция с другими умными устройствами в доме. ? Полезные дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения контента по возрасту Таймер сна — автоматическое отключение по времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для максимального удобства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20510 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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