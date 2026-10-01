Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб.
В наличии
Код товара: 750721
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9 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный (видео), HDMI, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T
LED-телевизор Leff 24F690T оснащен оптимальным для 24-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 6 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти – для установки приложений для всей семьи. На пульте ДУ есть кнопка для активации ассистента Салют и управления телевизором голосом.
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Бренд
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный (видео), HDMI, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
LED-телевизор Leff 24F690T оснащен оптимальным для 24-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 6 Вт дополнены системой улучшения звука Dolby Digital. ОС Салют ТВ открывает доступ к приложениям Smart TV, расширенным настройкам и функциям. 1 ГБ ОЗУ хватает для работы ТВ без зависаний, а 8 ГБ встроенной памяти – для установки приложений для всей семьи. На пульте ДУ есть кнопка для активации ассистента Салют и управления телевизором голосом.
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Телевизор LEFF 24" DLED FHD SALUT SMART 24F690T - стоимость товара 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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