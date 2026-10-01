Top.Mail.Ru
Телевизор ASANO 55" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор ASANO 55" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 1
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 2
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 3
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 4
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 5
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 6
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 7
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 8
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 9
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 10
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 11
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 12
Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 1
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 2
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 3
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 4
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 5
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 6
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 7
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 8
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 9
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 10
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 11
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 12
  • Телевизор ASANO 55&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 380 руб. 
В наличии
Код товара: 750715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 55" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T
31 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
138
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), композитный AV, компонентный, VGA, антенный вход, стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.3х0.85х0.15
Вес, кг.
16

Описание товара Телевизор ASANO 55" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T

LED-телевизор Asano 55LU5011T представлен в белом корпусе с узкой рамкой. Экран диагональю 55 дюймов с разрешением 3840x2160 пикселей обеспечивает детализированную контрастную картинку из любого положения просмотра. Платформа Smart TV под управлением ОС Салют предоставляет доступ к потоковым развлекательным сервисам и приложениям.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 55" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
138
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), композитный AV, компонентный, VGA, антенный вход, стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 55LU5011T представлен в белом корпусе с узкой рамкой. Экран диагональю 55 дюймов с разрешением 3840x2160 пикселей обеспечивает детализированную контрастную картинку из любого положения просмотра. Платформа Smart TV под управлением ОС Салют предоставляет доступ к потоковым развлекательным сервисам и приложениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 55" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 55LU5011T – стоимость товара 31380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...