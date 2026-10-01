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Телевизор ASANO 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T

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Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 1
Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 2
Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 3
Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 4
Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 5
Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 1
  • Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 2
  • Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 3
  • Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 4
  • Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 5
  • Телевизор ASANO 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 090 руб. 
В наличии
Код товара: 750713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T
27 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
126
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, RJ-45, CI/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
138
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.2х0.77х0.13
Вес, кг.
12

Описание товара Телевизор ASANO 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T

LED-телевизор Asano 50LU5030T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 49.5-дюймовый экран показывает четкую и реалистичную картинку в 4K-разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
126
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, RJ-45, CI/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
138
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 50LU5030T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 49.5-дюймовый экран показывает четкую и реалистичную картинку в 4K-разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50LU5030T - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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