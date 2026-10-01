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Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T

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Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 1
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 2
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 3
Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 1
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 2
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 3
  • Телевизор ASANO 43&quot; DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 510 руб. 
В наличии
Код товара: 750710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T
20 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 ? HDMI, 2 ? USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, компонентный вход, разъем стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T

LED-телевизор Asano 43LU5011T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 42.5-дюймовый экран показывает четкую и реалистичную картинку в 4K-разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T




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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 ? HDMI, 2 ? USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, компонентный вход, разъем стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Asano 43LU5011T со Smart TV работает под управлением системы Салют ТВ. Есть поддержка голосовых команд и простая интеграция в систему умного дома. 42.5-дюймовый экран показывает четкую и реалистичную картинку в 4K-разрешении. Мощности динамиков на 14 Вт с технологией Dolby Digital хватает для получения громкого и чистого звука. ТВ оснащен родительским контролем, таймером сна, поддержкой управления несколькими устройствами с одного пульта и другими полезными функциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 20510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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